مردة: مفوضية الانتخابات “حريصة” على إتاحة فرصة التسجيل بالمنظومة

الوطن – رصد

قال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، إنّ المفوضية حريصة على إتاحة فرصة التسجيل في المنظومة لمَن لم يسجلوا في السّابق، ومَن بلغوا السّن القانونية قبل أيّ عملية انتخابية تتوافق عليها الأطراف السياسية.

وأضاف مردة أنّ المفوضية مستمرة في رفع جهوزيتها استعدادا لأيّ انتخابات قادمة من خلال تكثيف الدورات التدريبية لموظفيها.

وأشار مردة إلى أنّ مشروع تطوير آلية توزيع البطاقات والتحقّق من الناخبين الذي تعمل عليه المفوضية يأتي في إطار الاستفادة من الدروس السابقة التي خاضتها.