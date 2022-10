الكبير يبحث مع السفير الإسباني الصعوبات التي تواجه الشركات الأسبانية لإستئناف أعمالها في ليبيا

ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الثلاثاء في مكتبه اخافير قارسا لاراتشي سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا يرافقه كل من نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الفارو بوردايو والقنصل كارمن كارنيس.

الجانبان تبادلا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها الصعوبات التي تواجه الشركات الإسبانية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

