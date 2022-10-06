الدبيبة يستعرض مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية كيفية الدفع بالعملية الانتخابية

طرابلس 06 أكتوبر 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس بطرابلس، عددًا من رؤساء الأحزاب السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن رؤساء الأحزاب استعرضوا خلال اللقاء؛ رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، فيما قدم الدبيبة رؤية حكومته بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات، مشددًا على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع. (وال)

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