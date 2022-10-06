إيطاليا وفرنسا تؤيدان معارضة الاتحاد الأوروبي للاتفاقية التركية

الوطن|رصد

أيدت كلٌّ من إيطاليا وفرنسا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية التركية-الليبية الموقّعة مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مبعوثا البلدين أثناء اجتماعهما في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، إن بلديهما متوافقتان مع ما ذهب إليه الاتحاد الأوروبي بخصوص المسائل البحرية في ليبيا.

وأفاد الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في وقت سابق، بأن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات، وتتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق دولة أخرى.