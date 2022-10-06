الحداد يبحث مع رحومة آلية إرساء دعائم سيادة القانون في المؤسسة العسكرية 

العنوان – طرابلس

بحث رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، مع المدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة آلية إرساء دعائم سيادة القانون في المؤسسة العسكرية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الخميس، أن إرساء دعائم سيادة القانون تتم من خلال بناء قدرات الجهات القضائية والضبطية العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت رئاسة الأركان أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وحلحلة ومناقشة القضايا القانونية بالمؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن الاجتماع تم بحضور رئيس الهيئة العامة للقضاء، ومدير الإدارة القانونية لوزارة الدفاع، ومدير الإدارة القانونية لرئاسة الأركان العامة، والمستشار القانوني للقائد الأعلى للجيش الليبي.