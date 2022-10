مفوضية الانتخابات تتابع سير مشروع تطوير آلية توزيع البطاقة وآلية التحقق من الناخبين

ليبيا – ناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مرحلة التحقق من هوية الناخب وآلية توزيع البطاقة، وذلك من خلال التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بتطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس عماد السائح، الأربعاء بحضور عضو المجلس أبو بكر مرده، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية، يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

