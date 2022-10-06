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«النهر الصناعي»: أحد المواطنين يتسبب في قطع المياه عن البريقة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن أحد المواطنين اعتدى على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية:” أدى الاعتداء لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة، وفي انتظار صيانته من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي”.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء هو الخامس على جهاز النهر خلال 20 يوما .

وتابع:” نرجو من جميع الجهات الأمنية تأمين جهاز النهر لوقف عمليات الاعتداء عليه، ونطالب بتفعيل القرار رقم 7 لسنة 2021، الذي ينص على تجريم كل من يعتدي على الجهاز”.

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أحد المواطنين البريقة النهر الصناعي قطع المياه

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صحيفة الساعة 24

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