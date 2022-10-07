مسؤول تركي: الغاز في شمال المنطقة الليبية البحرية يُقدّر بـ 30 تريليون دولار

الوطن|رصد

لفت قائد البحرية التركية السابق، الجنرال جهاد يازجي، إلى أن الاتفاقية الموقعة بين بلاده وحكومة “الدبيبة” مؤخراً، تشتمتل على أغنى الرواسب الهيدروكربونية في العالم.

ودعا يازجي في تصريحات صحفية، إلى سرعة المباشرة في عمليات الحفر، وفقاً لبنود الاتفاقية التي تسمح للأسطول التركي بالعمل وبدء أنشطة الحفر بعد الاستكشاف، مؤكداً أن الغاز في شمال المنطقة الليبية البحرية يُقدّر بـ 30 تريليون دولار.

ووقّعت الحكومة منتهية الولاية مؤخّرًا، مذكّرة تفاهم ليبية- تركية في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار جدلا محليًّا ودوليًّا وإقليميًّا.