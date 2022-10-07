شلقم: بكينا يوم هزيمة 1967  

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق إنه بكى هو وصديقه عبد القادر الزروق يوم هزيمة الجيوش العربية في 6 يونيو 1967 .

كتب قائلًا على فيسبوك: “صمت راديو لندن العربي، لم أستمع له منذ 1967، كنت أتابع بفرح وأمل مع زملائي في سبها معركة يونيو من صوت العرب المصرية. يوم 6 يونيو وضع زميل مؤشر الراديو على راديو لندن العربي، فكانت الصدمة لا أنسى تلك اللحظة التي بكى صرخ فيها الزميل عبد القادر الزروق باكيا وكسر الراديو، ومنذ ذلك اليوم لم استمع لإذاعة لندن العربية لأنها تذكرني بيوم الحزن الكبير” وفق تعبيره.