اليونان تهدد باستخدام القوة الدبلوماسية والعسكرية بعد توقيع الاتفاقية بين ليبيا وتركيا 

العنوان – أثينا

أبدت اليونان استعدادها باستخدام كل قوتها الدبلوماسية والعسكرية، للدفاع عن سيادتها ضد الأعمال العدائية لتركيا، بعد توقيعها للاتفاقية مع ليبيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة له أمام برلمان بلاده، إن أثينا وحلفاءها الدبلوماسيين الأقوياء، مستعدون للدفاع عن حدود اليونان المائية.

وأضاف كيرياكوس، أن مسؤولين يونانيين رفيعي المستوى يستعدون لزيارة دول الشرق الأوسط لبحث مستقبل هذه الاتفاقية.

وأعلنت الخارجية التركية في وقت سابق عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، بالنسبة لأنقرة.