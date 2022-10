السني يبحث مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة سبل تعزيز دعم سياسات مكافحة الإرهاب

ليبيا – التقى مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني الأربعاء فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين ليبيا والأمم المتحدة لتعزيز دعم سياسات مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الدولية لبناء القدرات في هذا المجال.

السني ناقش بحسب ماذكر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التحضيرات الجارية والخاصة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التعاون الدولي والإقليمي لأمن الحدود وإدارتها لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين”، والذي تستضيفه طاجكستان في 18-19 أكتوبر الجاري.

