مشاورات يونانية ألمانية لبحث الاتفاقية التركية مع الدبيبة

الوطن|رصد

اجتمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الخميس، بالسفير الألماني لدى اليونان، إرنست رايشيل، لتباحث تطوّرات الأوضاع في شرق البحر المتوسط وليبيا.

ويُعتقد أن تكون المباحثات التي أعلن عنها “ديندياس” عبر “تويتر”، خاصّةً بمذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا والحكومة منتهية الولاية.

وأكدت اليونان في وقت سابق أنها ستستخدم كل قوتها الدبلوماسية والعسكرية، للدفاع عن سيادتها ضد ما تسميه “أعمال عدائية لتركيا“، عقب توقيعها للاتفاقية مع ليبيا.

هذا وأوضح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة له أمام برلمان بلاده، أن أثينا وحلفاءها الدبلوماسيين الأقوياء، مستعدون للدفاع عن حدود اليونان المائية.