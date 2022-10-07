الدبيبة يلتقي عددًا من قادة الأحزاب أغلبهم ينتمون للإخوان

استقبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عددًا من رؤساء الأحزاب السياسية- أغلبهم أذرع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، على رأسهم رئيس حزب العدالة والبناء ” عماد البناني ”، ورئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي – بمقر المجلس في طرابلس.

واستعرض رؤساء الأحزاب، رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام.

كما استعرض الدبيبة، رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد الدبيبة، ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة.

وشدد الدبيبة، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

من جهتهم، أضاف قادة الأحزاب، أن من الضروري استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة، حسب تعبيرهم.

ولفت الدبيبة، إلى أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.