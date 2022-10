ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو الانتهاء من جميع الإجراءات لتوفير شحنات التطعيمات الروتينية عقب فتح مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات المصرفية.

سميو توقع في تصريحات خاصة لقناة “فواصل” إرسال شحنات التطعيمات من الشركة المصنعة خلال الأسابيع المقبلة.

