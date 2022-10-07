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“رقابة الأغذية” تُغلق مخبَزَيْن في سوق الجمعة أثناء جولة تفتيشيّة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أمس الخميس، إغلاقه مخبَزَين في سوق الجمعة، عقب جولة تفتيشية استهدفت المكان.

وقال المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المخبَزَيْن مخالفان للاشتراطات الصحية المطلوبة، وللمواصفات الخاصة بالمخابز.

وسجّل المركز عددا من المخالفات الواقعة في المخبزَين، منها عدم التزام النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، بالإضافة لعدم توفّر ميزان وغربال.

وأكد المركز أن المخازن المخصصة للمخبزين غير مطابقة للمواصفات، كما أن المعدات متهالكة ومتسخة، ولا وجود لبرنامج لمكافحة القوارض، مضيفاً أن سكن العمال غير مطابق ويحتاج إلى نظافة دورية.

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الوطن الليبية

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