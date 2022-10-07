التومي: مناطق الجبل الغربي صمام الأمن لطرابلس

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة “بدر الدين التومي” اليوم الخميس اجتماعاً أمنياً موسعاً بمدينة غريان ضم كافة مدراء الأمن بالجبل الغربي وبحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة لشؤون الآليات، ومدير إدارة شؤون الإمداد، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية.

وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بكافة مدن الجبل الغربي والمشاكل التي تواجه سير العمل، والاطلاع على الاحتياجات الضرورية والعاجلة لمديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، والعمل على حلحلة المختنقات التي تواجه أعضاء الشرطة وتذليل الصعوبات أمامهم خاصةً العاملين ميدانياً.

وأكد الوزير على أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لكافة مكوناتها وبالأخص مديريات الأمن ومراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأمنية الأساسية التي تقدم الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالبلاغات الواردة من قبل المواطنين.

وأوضح الوزير أن مناطق الجبل الغربي تعد صمام الأمن للعاصمة طرابلس ومدن الساحل الأمر الذي يتطلب دعمها وإسنادها، وتكاثف الجهود الأمنية والتعاون الأمني المشترك بين كافة مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالجبل الغربي خاصةً فيما يتعلق بالبيانات الحيوية ووفرة المعلومات لما لها من أثر إجرائي يضمن استيفاء محاضر جمع الاستدلالات وتنفيذ صلاحيات مأمور الضبط القضائي.

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق الأمني بين مختلف المكونات الأمنية بالجبل في تبادل المعلومات لضبط المجرمين والعمل ضمن الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي لضبط المطلوبين لدى مراكز الشرطة والنيابات العامة والمجاهرة بالأمن بما يساهم في تعزيز الاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

كما شدد الوزير على متابعة كافة مشاريع الصيانة للمرافق الأمنية، وإعداد تقارير دورية بشأنها، مؤكداً على دعم هذه المديريات بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات من قبل مدراء الأمن حول المشاكل التي تواجههم والحلول المقترحة لحلحلتها لتحسين مستوى الأداء الأمني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.