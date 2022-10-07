اللجنة التسييرية لمهجري ربيانة تحذر من مؤامرة لتغيير الوضع الديموغرافي 

العنوان – الكفرة

حذرت اللجنة التسييرية لمهجري محلة ربيانة أن هناك مؤامرة لتغيير الوضع الديموغرافي في ربيانة وإحلال سكان أجانب بدل سكانها الأصليين المهجرين منها والبالغ عددهم أكثر من 400 أسرة مقيمين في الكفرة.

وطالبت اللجنة في بيان لها، مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في كل ما تم من عمليات خطف وحرابة وتعذيب وجرائم بحق كل المسافرين العزل الذين تم اختطافهم على الطريق ونقلهم إلى ربيانة وتعذيبهم وابتزاز أهلهم.

وأكدت اللجنة التسييرية على دعم كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة وتثمن دورها في محاربة الإرهاب وحماية الحدود الليبية من الجغبوب إلى حدود تشاد.

وأفادت أن العصابات الإرهابية التي تستوطن ربيانة تتخذ منها قاعدة لممارسة أعمال الحرابة والخطف والابتزاز والتهريب والهجرة غير النظامية.

وأشارت إلى أنها تتابع ما حصل في الأيام القليلة الماضية من عمليات خطف للمدنيين العزل على طريق الكفرة بوزريق من قبل تلم العصابات.

وأوضحت اللجنة أنها هي الممثل الشرعي والوحيد لأهل ربيانة وسكانها الاصليين، داعية مؤسسات الدولة الليبية إلى إيقاف هذا العبث والغاء وسحب كل الإجراءات التي تمت بالمخالفة للقانون وأهمها إنشاء بلدية ربيانة.

وطالبت اللجنة المؤسسات الأمنية إلى القيام بواجبها تجاه حماية المدنيين العزل والقبض على الإرهابيين، ومحاربة هذه العصابات.