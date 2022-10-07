الصهك: ألمانيا دولة مقبولة لدى جميع أطراف الصراع الليبي

الوطن|رصد

قال الأكاديمي والباحث الليبي، عماد الهصك، إنّ ألمانيا إذا تركت الملف الليبي فستفتح المجال لدول أخرى للتدخل، فهي دولة مقبولة لدى جميع الأطراف المتصارعة، بسبب وقوفها على الحياد في الصراع العسكري الدائر في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ ألمانيا ترى في الدبيبة أحد أطراف الصراع التي لا بد التعامل معها، وليس ممثلا للبلاد.

وأضاف الهصك أنّ حياد ألمانيا في الصراع الليبي يعد عامل قوة لها، وهو ما أعطاها هذا التمييز والقبول من بين العديد من الدول الأوروبية لدى الليبيين، فإن انحازت لأحد الأطراف فإنها ستفقد عامل القوة هذا.