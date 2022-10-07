الخارجية الروسية: على واشنطن أن تعترف بتورطها فيما آلت إليه الأمور في أوكرانيا 

العنوان – موسكو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوقت قد حان لكي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتورطها فيما آلت إليه الأمور بأوكرانيا.

وتابعت زاخاروفا – في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية – حان الوقت لكي تتحدث واشنطن بصوت عالٍ وصريح وواضح عن تورطها الحقيقي في الوضع في أوكرانيا، من تغيير النظام إلى دوافعهم لتدمير أنابيب الغاز.

وأكدت المتحدثة أن وزارة الخارجية الروسية لم تسمع أبدًا تصريحًا رسميًا من واشنطن بأنها لا تدعم نظام كييف أو تنتقده بأي شكل من الأشكال بسبب الرعب الذي تسبب فيه هنا على مر السنين.

وحملت زاخاروفا، الولايات المتحدة والنظام في كييف مسؤولية ما حدث بهذا البلد والمنطقة ككل، مؤكدة أن واشنطن قامت بتوجيه وحماية وقيادة نظام كييف لسنوات عديدة.