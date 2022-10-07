ليبيا الان

الخارجية الروسية: على واشنطن أن تعترف بتورطها فيما آلت إليه الأمور في أوكرانيا 

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – موسكو 

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوقت قد حان لكي تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بتورطها فيما آلت إليه الأمور بأوكرانيا. 

وتابعت زاخاروفا – في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء “تاس” الروسية – حان الوقت لكي تتحدث واشنطن بصوت عالٍ وصريح وواضح عن تورطها الحقيقي في الوضع في أوكرانيا، من تغيير النظام إلى دوافعهم لتدمير أنابيب الغاز. 

وأكدت المتحدثة أن وزارة الخارجية الروسية لم تسمع أبدًا تصريحًا رسميًا من واشنطن بأنها لا تدعم نظام كييف أو تنتقده بأي شكل من الأشكال بسبب الرعب الذي تسبب فيه هنا على مر السنين. 

وحملت زاخاروفا، الولايات المتحدة والنظام في كييف مسؤولية ما حدث بهذا البلد والمنطقة ككل، مؤكدة أن واشنطن قامت بتوجيه وحماية وقيادة نظام كييف لسنوات عديدة. 


عدد المشاهدات:
148

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك