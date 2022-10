الكزة: على الشعب الخروج للشوارع ضد كل من في المشهد بما فيهم حفتر

ليبيا – قال رئيس ما تعرف بـ “الهيئة البرقاوية” عبد الحميد الكزة الموالي بشدة لمجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي إن كل شيء واضح والنواب الموجودون الآن استرزاقيون وواصفاً اياهم بـ “نواب الصدفة” فهم لا يمثلون أهلهم ولا عربهم خاصة مجموعة برقة بحسب قوله.

الكزة أشار خلال لقاء عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأزمة هي أزمة سلطة ومشكله جماعة الشرق أن المسؤولين يختارهم عقيلة صالح وخليفة حفتر، معتبراً أن الواقع أن كل شيء يتم عن طريق حفتر وعقلية صالح.

وتابع: “الفيدرالية حل أمثل لتوزيع الاختصاص، يجب أن يكون الكلام منظمًا ويخرج بعد نقاش ويضمن الدستور بشروطه، أرى أن النظام الفيدرالي كل الدول الناجحة تسير عليه، كل منطقة تأخذ حصتها. نحن في يوم من الأيام كهيئة برقاوية عقدنا ورشة عمل داخل طرابلس، وكان فيها 6 أوراق عمل واحدة من برقة و4 من طرابلس وورقه من فزان، وأتوا من طرابلس بما فيهم السويحلي وكلنا مؤيدون للنظام الفيدرالي والتوزيع العادل للثروة”.

وأكد أنه يجب على الشعب الخروج للشوارع ضد كل من هم في المشهد بما فيهم حفتر وأبنائه، لافتاً إلى أن المجالس الآن لا تريد انتخابات لأنهم مستفيدون من الفوضى الحاصلة الآن، ولا يهمهم أمر الليبيين ولا يريدون تغييرًا ولا انتخابات.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ لماذا كل هذه ردود الأفعال الصادرة من القوة السياسية الموجودة داخل برقة؟ لماذا أتت ردة الفعل تنتقد الاتفاقية بشكل مبالغ؟

وضع برقة مزري، ما حصل الاتفاقية يعرفون أنها صحيحة سواء عقيلة أو حفتر أو المسؤولون والنخب والسياسيون، لكن لماذا لم يوقعها باشاآغا؟ لأنهم عينوا حكومة غير معترف فيها، ويعرفون أن الكلام لصالح ليبيا والاتفاقية صحيحة، لذلك افتعلوا شوشرة، كان الكلام يحال للخبراء لأن عندنا خبراء بحريين وغيرهم، هناك في برقة من اتصل فينا وقال الكلام مفروض عرض على أهل الاختصاص، لكن أن نبدأ نشن دعاية ضدها! هم لأنها وقعت من قبل الدبيبة، أنا ضد الدبيبة هم يريدون أن يوقعها باشاآغا. العقوري أو عقيلة كلهم حجتهم ضعيفة.

س/ النواب اليوم تغيرت آراؤهم، هل الوازع الذي يحركهم هو وطني أم بتأثير من دول إقليمية بعينها؟

هؤلاء ليسوا نوابًا، نواب غفلة أتوا بظرف لا أعرف كيف، مرة يوجههم حفتر ومرة عقيله ومرة مصر، برقة عرفتكم ولا يريدونكم وأنتم جالسون بالغصب وبطريقة غير صحيحة. عقيلة داير نجع كل يوم يجلس عند عائلة من العبيدات.

س/ زيارة عقيلة لأنقرة، لم يشر بشكل ولا بآخر إلى الاتفاقية السابقة ويعترض عليها واليوم نراه يتقدم بخطاب لجامعة الدول العربية ويطعن في قانونيتها، ما الذي يرتكز عليه عقيله في مواقفه؟ هل للقاهرة يد في رفض الاتفاقية؟

المصريون غير راضين من قصة المنقوش، لذلك عقيلة يريد إرضاءهم بأي شكل، ولما أتى من أنقرة أتى فرحًا وكانت أنقرة وتركيا عدوه! عقيله وحفتر يمشون بسياسة مصرية وهذه حقيقة.

س/ إن كانت المذكرة تضمن المصالح الليبية، لماذا لا يدور نقاش وطني مجتمعي داخل برقة، المباركة أو رفض الاتفاقية ويكون النقاش عقلانيًا وموضوعيًا؟

مشكلة برقة أن من يفهم خائف، الأغلب ليسوا راضين عنهم ولا عن تصرفاتهم، أنا أتحداهم حفتر وعقيلة أن يُخرجو مظاهرة تؤيدهم في ساحة الكيش، وألا يكونوا عسكريين بل من الشعب، لا يوجد أحد يؤيدهم ولو الناس تفتك من بطش صدام وعقيلة وحفتر سيخرجون ضدهم لكنهم حاكمون بالحديد والنار.

س/ بعض الناس برفع شعار برقة ومتمثل في أبناء عمومته وقبيلته، وما إن يصل للحكم يتخلى عن العهود التي تقدم بها، البرلمانيون والنواب داخل البرلمان الممثلون عن كتلة برقة، هل تمثيلهم حقيقي لمكونات برقه؟

كل شيء واضح، النواب الموجودون الآن استرزاقيون ونواب الصدفة أسميهم، لا يمثلون أهلهم ولا عربهم وخاصة مجموعة برقة، كان منهم مع النظام الفيدرالي لكن أغلبهم مع حفتر وعقيلة.

س/ الواقع اليوم أثبت أن الأزمات الليبية والمشاكل التي عانيناها من 2014 تورط فيها مجلس النواب، ومن ضمن رأس الحربة الكتلة البرقاويه داخل المجلس، لماذا القول إن المسؤول عن الإخفاق هم السياسيون في الغرب الليبي؟ ألا ترى أن الأمر فيه تزيف للحقائق؟

الأزمة هي أزمة سلطة ومشكله جماعة الشرق أن المسؤولين يختارهم عقيلة وحفتر ولذلك تبع لهم، أحيانًا يفلت واحد ويقعد في طرابلس ولا يستطيع أن يرجع برقة. الواقع أن كل شيء يتم عن طريق بلقاسم حفتر وعقلية.

س/ هل الإشكال في النظام الفيدرالي أو الاتحادي أم الأدوات أم في درجه الوعي والمسؤولية الأخلاقية قبل كل شيء التي من المفترض أن يتسم بها المسؤول؟ اليوم ألا ترى أن هناك تصدرًا كبيرًا في البرلمان والحكومة لعدد كبير من الشخصيات النفعية وتدني مستوى الوعي العام والنزعات القبلية يصبح مسألة الذهاب لحل كالفيدرالية محفوف بالمخاطر لأنه يهدد كيان الدولة الليبية؟

الفيدرالية حل أمثل لتوزيع الاختصاص، يجب أن يكون الكلام منظمًا ويخرج بعد نقاش ويضمن الدستور بشروطه، أرى أن النظام الفيدرالي كل الدول الناجحة ماشية عليه، كل منطقة تأخذ حصتها. نحن في يوم من الأيام كهيئة برقاوية عقدنا ورشة عمل داخل طرابلس، وكان فيها 6 أوراق عمل واحدة من برقة و 4 من طرابلس وورقه من فزان، وأتوا من طرابلس بما فيهم السويحلي وكلنا مؤيدون للنظام الفيدرالي والتوزيع العادل للثروة.

س/ كثير من الذين رفعوا المطالب المظلومية المتعلقة ببرقة وأهل فزان استعملوها كشعار لمدة زمنية مؤقتة بغية الحصول على مكاسب ضيقة؟

هذه طبيعة الأغلبية، أناس كثيرون يجرون على مصلحتهم، قبل أن يصل لها برفع أي شعار ويقول إي شيء ويدافع عن إي كلام يقال، هذا ثقافتنا ووضعنا، ولكن بشكل عام لو يتناقشون في نظام الحكم لن يحدث هذا؛ لأن عقيلة وحفتر موجودون في المشهد ولو تستقر تناقشوا لأنه ليس من العيب النقاش بين الليبيين.

س/ الحديث عن التحشيدات العسكرية في المنطقة الغربية لا سيما في براك الشاطئ وغيرها، ابتداء ما تعليقك على التحركات وما يطلق عليه من عملية تحشيد عسكري يتمثل في جلب آليات والسلاح لعملية الكرامة؟

تعليق على الفترة الأخيرة لأن حفتر في الرجمة تأتيه وفود خارجية وسياسيون بعد أن نجحت حكومة الدبيبة على الرغم أنه نجح وفشل، قعد حفتر في الرجمة وعرض عليه المستشارون المصريون أنه لا بد أن يفعل حركة وجميع اللقاءات والناس التي حضرت في درنة ليسوا من درنة ولا وجوهًا معروفة، ونسبة الحضور صغيرة جدًا لا يوجد لها وزن ورجال طبرق نسبة الحضور صغيره مقارنة بالوضع الطبيعي وفي سلوق كذلك الاجتماع فشل والحضور نسبته بسيطة.

س/ هناك من يقول أن تحركه في فزان والمنطقة الجنوبية يهدف لاستهداف بعض القيادات والقواعد الشعبية التي هي بعضها أقرب ما يكون إلى سيف القذافي، ويقول إنه في ذلك يهدف لتقليل حظوظه والتمهيد لعملية عسكرية قد تطال بعض أنصار سيف القذافي كما حصل في سرت خلال الأيام الماضية؟

هو على خلاف مع سيف والقذاذفة وأنا لست ضدهم أبناء معمر لكن ليس وقته، مفروض أن يطلع يتحدث عن الصلح والسلام والمصالحة الشاملة، وألا يأتوا به الروس، وأنا اعتبره كورقة لأمر ما، لذلك سيف الإسلام والدبيبة عندما خرج عقيلة والدبيبة أمَروا السائح أن تكون هناك قوة قاهره لأنهم لن ينجحوا. حفتر كان يريد تزوير الانتخابات بالبطاقات المصرية.

س/ الآن الأزمة واصلة حدها الأعلى، وهناك مختنق سياسي يهدد السلام الهش، استشرافك للمرحلة القادمة وكيف الخروج من حالة الانسداد هذه لا سيما مسألة السلطة التنفيذية والخلاف بين الأعلى والنواب؟

يجب على الشعب أن يخرج للشوارع ضدهم كلهم وبما فيهم حفتر وأبناؤه، والمجالس الآن لا تريد انتخابات لأنهم مستفيدون من الفوضى الحاصلة الآن، ولا يهمهم أمر الليبيين ولا يريدون تغييرًا ولا انتخابات، الآن العربة جرت بعيدًا والسكة مكانها.

