المرصد السوري: تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا نقلت دفعة جديدة من مرتزقتها في شمال سوريا، إلى غرب ليبيا.

وأفاد المرصد السوري، عبر حسابه الرسمي، بأن طائرة عسكرية تركية على الأقل، نقلت مرتزقة من الجنسية السورية إلى ليبيا.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطائرة انطلقت مساء أمس الأربعاء، من مطار العاصمة التركية أنقرة، على متنها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الذين تجندهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت مصراتة في ليبيا، لإقحامهم في الحرب الليبية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار في وقت سابق، إلى أن استياء وغضباً عارماً في أوساط المرتزقة من الجنسية السورية في ليبيا بسبب التمييز بين المرتزقة من القيادات والعناصر، بعد تأجيل نقل جثمان شاب سوري، كان ضمن صفوف السلطان مراد ليوارى الثرى في مكان نزوح عائلته في شمال غربي سورية، حيث احتفظت القوات التركية بجثته في البراد في المعسكرات ضمن ليبيا لنحو أسبوع، إلى حين عودة عدد من قيادات الفصائل الموالية لتركيا، الذين يسمح لهم بالعودة وتقبل طلبات عودتهم فورا بعكس العناصر من المرتزقة.