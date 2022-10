المشري يبحث مع المبعوث الألماني مستجدات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الخميس المبعوثَ الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك والسفيرَ الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت بمقر المجلس في طرابلس؛ وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا بحضور النائب الثاني للمشري عمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المستجدات السياسية في ليبيا، وعلى رأسها العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي.

بدوره، أكد المشري على الطرق العملية لإنجاز هذا الاستحقاق عبر قواعد دستورية سليمة للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا، مثمنًا الدور الألماني ومساعيه الحثيثة في ليبيا الرامية للاستقرار.

بدوره، أكد الجانب الألماني على مواصلة دعم بلاده لليبيا.

