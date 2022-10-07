الحاجي: تركيا “توظّف” ليبيا من أجل تحقيق أهداف سياسيّة

الوطن|رصد

انتقد الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، قيام الحكومة منتهية الزلاية بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا، في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.

وقال الحاجي في تصريحات متلفزة، تابعتها “الوطن”، إن هذا النوع من مذكرات التفاهم في ظل عدم استقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، يحمل بعدًا سياسيًّا بالدرجة الأولى.

وحذّر الحاجي من مغبّة هذه الاتفاقية الموقّعة على على الاقتصاد الليبي، حيث إنها ستتسبّب بمعاداة شركات عالمية كبرى في ليبيا تابعة لدول أخرى، على حد اعتقاده.

ورأى الحاجي أن تركيا توظّف ليبيا لتحقيق أهدافها السياسية عبر براغماتية ودهاء كبيرين، وهي تتواصل مع الخليج ومع مصر وتحاول تحسين وضعها مع الجميع لخدمة أهدافها، وفق قوله.