رئاسة أركان الدبيبة: الحداد وارحومة يناقشان بناء قدرات الجهات القضائية والضبطية العسكرية

التقى رئيس الأركان بحكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحداد”، الخميس، المدعي العام العسكري بوزارة دفاع الدبيبة “مسعود رحومة”.

وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للقضاء، ومدير الإدارة القانونية لوزارة الدفاع، ومدير الإدارة القانونية لرئاسة الأركان العامة، والمستشار القانوني للقائد الأعلى للجيش الليبي، بحسب بيان رئاسة الأركان بحكومة الدبيبة.

ووفق البيان، نوقش في الاجتماع آلية إرساء دعائم سيادة القانون في المؤسسة العسكرية، من خلال بناء قدرات الجهات القضائية والضبطية العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.