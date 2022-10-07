العرفي: سنبارك كل خطوة تقودنا إلى الاستقرار والانتخابات

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا سيزور تونس الأسبوع القادم.

وأوضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن فتحي باشاغا سيلتقي في تونس المبعوث الأممي “عبدالله باثيلي” وسيطرح له رؤية الحكومة، وأنها ستقود ليبيا إلى الانتخابات.

ولفت العرفي، إلى أن باشاغا سيوفر كل الظروف لكي يُثبت حكومته، مُشيرًا إلى أن إذا توصل باشاغا إلى نتائج مع “عبدالله باثيلي” فسيكون مقر الحكومة في سرت وفقًا للاتفاق السياسي.

وأوضح العرفي، إنهم سيُباركون كل خطوة تقودنا إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية في ظل تهدئة كاملة وعدم اللجوء إلى القوة والسلاح.