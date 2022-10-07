المشري يؤكد على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصدي للفساد 

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصدي للفساد والحد منه.

واستعرض المشري خلال لقائه الخميس، مدراء الإدارات وفروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رؤى الهيئة وأبرزها مبادرة رئيس الهيئة بشأن توحيد فروعها.

وأطلع مدراء إدارات الهيئة وفروعها رئيس المجلس على المراحل المتقدمة التي أنجزتها الهيئة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا.

وأكد مدراء إدارات الهيئة وفروعها جاهزية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2021.