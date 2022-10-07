الصول: حكومة الدبيبة تبيع ليبيا

قال علي الصول الخميس، عضو مجلس النواب، إنهم يدعمون أي تواصل لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا مع أي دولة، والزيارات التي تدعم الاستقرار في ليبيا.

ودعا الصول، في تصريحات صحفية، إلى توزيع الزيارات لأكثر من دولة؛ لتحشيد الدعم للحكومة.

وذكر الصول، أن حكومة الدبيبة تُتاجر في القضية الليبية وتبيع ليبيا بأرخص ثمن وغير صالحة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا يمكنها أن تشرف على الانتخابات.

ويأمل الصول، من المبعوث الأممي “عبد الله باثيالي” أن يقود ليبيا إلى الاستقرار ودعم الشعب الليبي.