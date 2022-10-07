بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 07 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 07 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقي درجات الحرارة معتدلة على كامل ربوع ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لإخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف من يوم الأحد على اغلب المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لإخر مع إحتمال لسقوط أمطار متفرقة على بعض المدن الساحلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على الخليج .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ ولا تتجاوز (22) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-32)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ.

مدينة طرابلس

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