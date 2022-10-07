اعتدال في درجات الحرارة على أغلب المناطق في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب المناطق في ليبيا، اليوم الجمعة، اعتدالا في درجات الحرارة حيث تتراوح على مناطق الشمال ما بين 22 و28 درجة مئوية.

وتكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين 29 و33 مئوية، بينما تكون منخفضة نسبيا على المناطق الجبلية أثناء فترة الليل والصباح الباكر.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن السحب تتكاثر على بعض مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض المناطق الساحلية.

الرياح

وقال المركز، إن الرياح في شمال غرب ليبيا تكون شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية على أغلب المناطق.

وأضاف أنها تكون في شمال شرق البلاد شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مشيرًا إلى أنها تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على الخليج.

أما الرياح بالجنوب الغربي، فتكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. وبالجنوب الشرقي شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.