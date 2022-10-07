غيث: قيمة الفساد في اعتمادات المصرف المركزي 9 مليارات دينار

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث”:” تقارير دولية تفيد بفساد في الاعتمادات التي يقدمها المركزي بقيمة 9 مليارات دينار.

وأضاف مراجع غيث، في تصريحات تلفزيونية، إن الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي، لا يريد مجلس إدارة المصرف، متابعا:” 9 مليارات قيمة الفساد في الاعتمادات المقدّمة من المركزي”.

ولفت غيث، إلى أن سعر الصرف لا يجب أن يكون أداة في يد الحكومة.”

واستطرد:” دعونا “الكبير” لحضور اجتماع تعديل سعر الصرف ولكنه رفض، ويجب بيع الدولار بطريقة مباشرة للمواطنين والتجار الصغار”.