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غيث: قيمة الفساد في اعتمادات المصرف المركزي 9 مليارات دينار

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث”:” تقارير دولية تفيد بفساد في الاعتمادات التي يقدمها المركزي بقيمة 9 مليارات دينار.

وأضاف مراجع غيث، في تصريحات تلفزيونية، إن الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي، لا يريد مجلس إدارة المصرف، متابعا:” 9 مليارات قيمة الفساد في الاعتمادات المقدّمة من المركزي”.

ولفت غيث، إلى أن سعر الصرف لا يجب أن يكون أداة في يد الحكومة.”

واستطرد:” دعونا “الكبير” لحضور اجتماع تعديل سعر الصرف ولكنه رفض، ويجب بيع الدولار بطريقة مباشرة للمواطنين والتجار الصغار”.

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أداة الحكومة سعر الصرف غيث

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صحيفة الساعة 24

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