شوبار: الدبيبة “يسابق الزمن” لأنه يعرف أنه سيحاكم في المستقبل

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، أحمد شوبار، إنّ الاتفاقية التي وقعها الدبيبة مع تركيا هي “اتفاقية مشبوهة” هدفها مسابقة الزمن؛ لمعرفته أنّ هناك حكومة سابقة ستحاكمهم جميعًا.

وأضاف شوبار أنّه لا يوجد أيّ جدوى لهذه الاتفاقية، لا سيما مع تأكيد الجانب الأمريكي على أن دائرة الحكومة منتهية الولاية لا يقع فيها توقيع الاتفاقيات، مؤكّدًا أنّ الهدف من بقاء الدبيبة هو “نهب المال العام وتسيير السياسات الخارجية”.

فيما أكد شوبار أنّ المجتمع الدولي بدأ يتهيأ إلى ضرورة إزاحة الأجسام السياسية الحالية للمحافظة على إيرادات النفط والإبقاء على قدر من الاستقرار داخل البلاد.