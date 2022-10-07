وفاة عنصر أمن آخر متأثرا بإصابة جراء الهجوم المسلح على مديرية أمن ربيانة

أخبار ليبيا 24

توفي عنصر أمن تابع لمكتب الهجرة غير الشرعية بمديرية أمن ربيانة متأثرة بإصابة تعرض لها جراء الهجوم المسلح الذي وقع على مقر المديرية.

وبذلك ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم إلى قتيلين اثنين.

وأعلنت مديرية أمن ربيانة وفاة “طاهر حسن حسين” التابع لمكتب الهجرة الغير شرعية ربيانة، جراء الهجوم على مقر المديرية والدفاع عنها.

وسبق أن أعلن عن قتل ضابط وأصيب 7 أشخاص، الخميس، جراء الهجوم المسلح على مديرية أمن منطقة ربيانة جنوب شرق ليبيا.

ونعت مديرية أمن ربيانة مساعد الضابط “عبدلله حسين مصطفي”، مشيرة إلى أنه “استشهد فجر اليوم مقبلا غير مدبر مدافع على شرفه ومنطقته من عصابات مارقة”.

وذكرت مصادر، أن مجموعة مسلحة لا تعرف تبعيتها، حاولت الأخيرة اقتحام مقر مديرية أمن ربيانة بالقوة، لتحرير أحد العناصر المعتقلين التابعين لها.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ أنه تم نقل 7 جرحى إلى المستشفى المحلي بمدينة الكفرة لتلقي الإسعافات، بعد إصابتهم خلال الاشتباكات.

واستنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في بيان، هذا العمل “الإجرامي الجبان”، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن، وبأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون.