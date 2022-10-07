الجديد: سأفضح التدليس والتزييف في تقرير المصرف المركزي عن المصروفات والإيرادات

هدد مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، بفضح التدليس والتزييف في تقرير المصروفات والإيرادات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يقولون، أن الأرقام لا تكذب، صحيح ولكن منْ يضعون هذه الأرقام هم من يكذبون”.

وأضاف أن تقرير المصرف المركزي عن الإيرادات والمصروفات مثال على ذلك، وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل لفضح كم التدليس والتزييف الذي تم وضعه في التقرير بهدف رسم صورة مهزوزة عن الوضع الاقتصادي للبلد وحتى لا يطالبهم أحد بتخفيض سعر الصرف”.