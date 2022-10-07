المبعوث الألماني ينهي زيارته إلى ليبيا

أعلن مبعوث ألمانيا الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، الخميس، انتهاء زيارته الخاصة إلى ليبيا وذلك بعد سلسلة لقاءات شملت مسؤولين من غرب وشرق ليبيا.

وغرد بوك عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «أنهيت زيارتي إلى ليبيا مع نزهة وقهوة في مدينة طرابلس القديمة مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، والاستمتاع بشمس الخريف الدافئة والعمارة التي يجرى ترميمها تدريجيا إلى مجدها السابق».

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وأجرى المبعوث الألماني سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين تركزت حول تطورات الأوضاع في البلاد وسبل حل أزمتها وشملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيسي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك رئيس مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، فضلا عن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.