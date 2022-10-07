السني يستعرض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التنسيق والتعاون 

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استعرض مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، التنسيق والتعاون المشترك بين ليبيا والأمم المتحدة لتعزيز دعم سياسات مكافحة الإرهاب.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه تم التأكيد على الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء القدرات في هذا المجال.

وأوضح أنه تمت مناقشة التحضيرات الجارية والخاصة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الدولي والإقليمي لأمن الحدود وإدارتها لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين والذي تستضيفه طاجيكستان في 18-19 أكتوبر الجاري.