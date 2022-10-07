القماطي: طلبنا من الدبيبة دعم الأحزاب

أكد رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، أن مجموعة من الأحزاب- تطلق على نفسها شبكة تواصل مجموعة أحزاب سياسية- طالبت عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بدعمها.

وقال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقى ممثلو أحزاب في الشبكة بمشاركتي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة”، أمس الخميس، في العاصمة ⁧‎طرابلس⁩.

وأضاف القماطي، أن اللقاء تناول النقاش حول كيفية الوصول إلى أفضل خارطة طريق تقود إلى ⁧انتخابات نزيهة تجدد الشرعية السياسية، ودعم الحكومة للأحزاب وفق قانون تأسيس الأحزاب السياسية رقم 29 لعام 2012″.

وكان الدبيبة، استقبل أمس الخميس، عددًا من رؤساء الأحزاب السياسية- أغلبهم أذرع سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، على رأسهم رئيس حزب العدالة والبناء ” عماد البناني ”، ورئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي – بمقر المجلس في طرابلس.

واستعرض رؤساء الأحزاب، رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، وفق لبيان حكومة الدبيبة.

كما استعرض الدبيبة، رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وشدد الدبيبة، على ضرورة أن يكون هناك مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة.

وزعم الدبيبة، أن القاعدة الدستورية لابد أن تكون عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

من جهتهم، أضاف قادة الأحزاب، أنه من الضروري استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة، حسب تعبيرهم.

ولفت الدبيبة، إلى أن وجود الأحزاب مهم في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.