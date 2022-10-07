بن صالح: من يرفض مذكرة التفاهم الليبية التركية لا يمتلك من الوطنية شيئاً

هاجم سليمان بن صالح المحلل العسكري عبر قنوات الإخوان التلفزيونية، المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بسبب موقفهما من مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وتركيا.

وقال بن صالح في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن الوطنية التي يدعيها البعض بانت على حقيقتها بعد توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية.

وأضاف: “لقد عرف الليبيون نوع الوطنية التي يتشدق بها بوسويط (كلمة يستخدمها داعمو المليشيات في هجومهم على رىيس مجلس النواب عقيلة صالح) في كل مناسبة، وعرف الليبيون أيضاً نوع الوطنية والمصلحة الوطنية التي تملأ خطب مجرم الحرب في كل مناسبة (كلمة يستخدمها داعمو المليشيات في هجومهم على القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر)”.

وتابع بن صالح: “لقد قلبوا معنى الوطنية فأصبحت تعني عندهم المصلحة الشخصية، وأما الوطن فهو مكان يستخدمونه بإمكانياته لتحقيق هذه المصلحة”.

وواصل: “فمن يصدق بعد الآن ما يتفوه به بوسويط وحفتر ومن يدورون في فلكهم فهو مثلهم كذاب أشر، لا علاقة له بمصلحة الوطن ولا يمتلك من الوطنية شيئا”.