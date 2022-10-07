احميد: الدبيبة يرغب أن يحكم أربعين عامًا

الوطن|رصد

قال الصحفي والكاتب السياسي فرج احميد إنّ رئيس الحكومة منتهية الولاية يحاول “القفز في الهواء” بعد أن اتّضحَ أنّه يعمل ضد صالح الليبيين، وذلك تعليقًا على محاولات الدبيبة التدخل في عمل المفوضية العامة للانتخابات.

وأكّد احميد، في تصريحات صحفية، أنّ الدبيبة يرغب في أن يحكم نحو أربعينَ عامًا على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنّ كل الفئات السياسية التي تتداول على الحكم كلّها لا يريدها الشعب الليبي، مؤكّدًا أنّ تغيير هذه الشخصيات من شأنه تغيير الأفكار والرؤى.

فيما شدّد احميد على أنّ من حق المفوضية العامة للانتخابات الردّ بقوّة على محاولات الدبيبة التدخّل في عملها، مشيرًا إلى أنّ الدبيبة يحاول أن يعطي “صورة بأنه يريد الانتخابات”، وأنّ الواقع هو عكس ذلك.