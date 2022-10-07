أبو همود: من العبث الادعاء بفقدان حقوق ليبيا البحرية بدون الاتفاق مع تركيا

استنكر سفير ليبيا السابق لدى فرنسا ، الشيباني أبو همود، إقحام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لليبيا في صراع شرق المتوسط.

وقال أبوهمود في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا داعي لتسويق الوهم للناس، الحقوق البحرية للدول نظمها القانون الدولي، ولا يعتمد وجودها من عدمه على اعتراف بعض الدول بها”.

وأوضح أن هذه الحقوق البحرية “تابعة للحقوق البرية وغير منفصلة عنها، فمن لا شاطئ له ، لا حقوق بحرية له، لهذا من العبث الادعاء بأن ليبيا ستفقد حقوقها البحرية بدون الاتفاق مع الدولة التركية”.

وبيّن أن تركيا هي التي بحاجة لمثل هكذا اتفاقيات لتثبيت حقوقها المتنازع عليها مع جيرانها، متسائلا: فما مصلحتنا في إقحامنا في صراع شرق المتوسط، وقد جعلتنا الجغرافيا في منأى عنه ؟”.