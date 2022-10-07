“الطب العسكري” بحكومة الدبيبة: ندرس إمكانية اجتلاب عناصر تركية

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أعلن جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع في الحكومة منتهية الولاية عن استقبال مديره العام “إبراهيم الرايس” وفدًا ضمَّ مجموعة من مديري المستشفيات التركية.

وبحسب الجهاز، فقد رحب مدير عام الجهاز بالوفد الزائر، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات وتعزيز سبل التعاون، بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات التركية في مجال العلاج.

وجاء اللقاء لدراسة إمكانية توقيع اتفاقيات توأمة وتعاون بين جهاز الطب العسكري الليبي وعدد من المستشفيات التركية، كذلك ناقش المجتمعون إمكانية الاستفادة من الخبرات التركية، واستجلاب عدد من العناصر ذوي الخبرة.