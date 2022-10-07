البيوضي: ليبيا معرضة لكارثة كبرى بسبب عبث الدبيبة

هاجم المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تحركات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الليبية.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “هذا العبث يجب أن يتوقف، إن ما يفعله الدبيبة يستهدف الحاضر القريب وسيعمم الجهل والفقر”.

وشدد على أن “المساس بالثروات الوطنية بهذه الطريقة يمثل خطرا داهما للأمن القومي الوطني”، متابعا: “لقد تجاوزنا مسألة الخلاف السياسي وباتت ليبيا معرضة لكارثة كبرى”.

وأشار البيوضي إلى أن “الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء حالة السيلان والنهب والفساد والفوضى، ويجب التخلص من هذه العدمية”.