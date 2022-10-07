القبض على 3 أفارقة متهمين بسرقة السيارات في سرت

أفادت مصادر محلية في سرت، اليوم الجمعة، بقيام عدد من المواطنين بإلقاء القبض على 3 شبان أفارقة بسوق الخضروات في المدينة وذلك لاتهامهم بسرقة محتويات.

وذكرت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المتهمين يقومون بالعبث بالسيارات وفتحها وسرقة ما بداخلها من محتويات بما فيها البطاريات والإطارات وغيرها.

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وأكدت المصادر أن المواطنين قاموا بتسليم الشبان الأفارقة الثلاثة بعد القبض عليهم إلى مركز شرطة المدينة.