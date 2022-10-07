” جهازالطب العسكري” التابع للدبيبة: نسعى لاستجلاب عناصر تركية

استقبل الدكتور “إبراهيم الرايس” مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة المؤقتة، وفدا ضمَّ مجموعة من مديري المستشفيات التركية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر جهاز الطب العسكري، رحب مدير عام الجهاز بالوفد الزائر، مؤكدا على أهمية توطيد العلاقات وتعزيز سبل التعاون، بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات التركية في مجال العلاج.

وبحث اللقاءُ إمكانيةَ توقيع اتفاقيات توأمة، والتعاون بين جهاز الطب العسكري الليبي، وعدد من المستشفيات التركية، فضلا عن مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات التركية، واستجلاب عدد من العناصر ذوي الخبرة.