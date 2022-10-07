الزائدي: ينبغي الاحتفال بـ 7 أكتوبر يوما وطنيا للاستقلال

دعا رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي، إلى الاحتفال بيوم 7 أكتوبر من كل عام، واعتباره يوما وطنيا.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر”: “7 أكتوبر عيد الاستقلال الحقيقي لليبيين ، ينبغي أن يحتفل به كيوم وطني”، في إشارة إلى إجلاء بقايا الفاشست والمستوطنين الطليان عن ليبيا عام 1970 في مثل هذا اليوم.

وأكد الزائدي أن هذا اليوم لا يضاهي أهميته تاريخ في العصر الحديث على أهمية كثير من الأحداث، موضحا أن فيه خرج الجنود الطليان وأبناؤهم ومن استجلبوهم لاستيطان ليبيا التي اعتبروها شاطئا رابع لإيطاليا، وعادت الأرض وما عليها إلى أصحابها.