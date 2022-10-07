السويحلي: أبوزريرة هو من عطّل الدائرة الدستورية

الوطن|رصد
أكد رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي أن رئيس المحكمة العليا الجديد عبدالله أبورزيزة قام بتعطيل الدائرة الدستورية.
وقال السويحلي في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التعيين مقابل التعطيل، كما كان متوقعا؛ عُطلت الدائرة الدستورية منجديد بأعذار تافهة، وبهذا اكتملت صفقة التعيين بالتدليس والمخالفات الدستورية الصريحة“.
وأضاف السويحلي : “عظَّم الله أجركم في ما بقي من قضاء حر مستقل، وابحثوا عن وسائل أخرى أكثر فعالية لنيل حقوقكم ووقف عبثالمستشار عقيلة ومؤامراته مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري“.
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