السويحلي: أبوزريرة هو من عطّل الدائرة الدستورية

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي أن رئيس المحكمة العليا الجديد عبدالله أبورزيزة قام بتعطيل الدائرة الدستورية.

وقال السويحلي في تغريدةٍ له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التعيين مقابل التعطيل، كما كان متوقعا؛ عُطلت الدائرة الدستورية منجديد بأعذار تافهة، وبهذا اكتملت صفقة التعيين بالتدليس والمخالفات الدستورية الصريحة“.

وأضاف السويحلي : “عظَّم الله أجركم في ما بقي من قضاء حر مستقل، وابحثوا عن وسائل أخرى أكثر فعالية لنيل حقوقكم ووقف عبثالمستشار عقيلة ومؤامراته مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري“.