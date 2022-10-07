إجراء الانتخابات على طاولة باشاغا والمبعوث الألماني

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عقد مبعوث ألمانيا الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، والسفير الألماني، ميخائيل أونماخت، اجتماعا مع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

وناقش اللقاء آخر التطورات السياسية في ليبيا، وكيفية المضي قدما نحو إجراء الانتخابات.

وأضاف السفير الألماني، في تغريدة عبر “تويتر”، “قابلتُ رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا مع المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان بوك لمناقشة الوضع في ليبيا، وكيفية التغلب على المأزق الحالي والمضي قدمًا نحو الانتخابات”.

وأجرى المبعوث الألماني سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين تركزت حول تطورات الأوضاع في البلاد وسبل حل أزمتها وشملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

والتقى المبعوث الألماني أيضا برئيس مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، بالإضافة إلى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.