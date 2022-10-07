عُقد يوم أمس الخميس بمقر مكتب الاتصال والتعاون الدولي اجتماعين برئاسة رئيس المكتب الاتصال وممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، بحضور مساعد الشؤون الأمنية بمدرية امن طرابلس، ومساعد رئيس الجهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة الفنية بجهاز المباحث، ومندوب الادارة العامة للتدريب.

ونوقش خلال الاجتماعين اللذين يندرجان في إطار التعاون بين الطرفين البرنامج المشترك بين الجانبين وتعزيز التعاون في شتى المجالات التي تساهم في الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية في تأدية مهامهم على أكمل وجه.