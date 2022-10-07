في ذكرى المولد النبوي.. الدبيبة: يجب أن نستلهم طريق الرحمة من رسولنا الكريم

العنوان-طرابلس

دعا رئيس حكومة الوحدة إلى استلهام طريق الرحمة وتجسيدها في ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق ليلة 12 من ربيع الأول من كل عام هجري.

وقال الدبيبة في تغريدة له “تويتر”، اليوم الجمعة: “بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. في ذكرى مولد سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم الذي كانت بعثته رحمة للعالمين نستذكر دعوته لنا (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، هذا المبدأ الذي تمثّله رسولنا في سيرته؛ هو ركيزة لاستقرار المجتمع ونهوضه، ونحن مدعوّون لاستلهام طريق الرحمة وتجسيدها”.

وتحتفل دول العالم الإسلامي اليوم الجمعة بذكرى المولد النبوي الشريف.