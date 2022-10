ذا ناشيونال: بريطانيا تحقق في نشاطات مسجد برايتون لارتباطه بالدغيس والمصري

ليبيا – أكد تقرير إخباري شروع هيئة الرقابة على المؤسسات الخيرية في بريطانيا بالتحقيق حول مسجد مدينة “برايتون” الساحلية البريطانية المرتبط اسمه بالإرهاب.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي وتابعته صحيفة المرصد، أكد شروع العمليات التحقيقية القانونية بشأن مخاوف حول تسبب استمرار النزاع في مكان العبادة في جعله غير قادر على حماية نفسه من المزيد من الأذى، بعد أن ارتبط سابقًا بالمحرض على الإرهاب الليبي أبو بكر الدغيس.

وأضاف التقرير: إن إدانة الدغيس أتت لإلقائه خطبًا محرضة على الأعمال الإرهابية بالمسجد، فيما شهد وقت تم مايو الماضي توجيه تحذير رسمي للمسجد المستخدم من قبل خطيب الكراهية الإرهابي المدان أبو حمزة المصري المحبوس بالولايات المتحدة بتهم إنشاء معسكر تدريب للإرهابيين في ولاية أوريغون.

ترجمة المرصد – خاص

