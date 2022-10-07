البيوضي: ما يفعله الدبيبة يستهدف الحاضر القريب وسيعمم الجهل والفقر

الوطن / رصد

استنكر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أعمال رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الليبية.

وقال البيوضي في منشور له على فيسبوك، إن هذا العبث يجب أن يتوقف، وإن ما يفعله الدبيبة يستهدف الحاضر القريب وسيعمم الجهل والفقر، مضيفا أن المساس بالثروات الوطنية بهذه الطريقة يمثل خطرا داهما للأمن القومي الوطني.

وتابع البيوضي في منشوره: لقد تجاوزنا مسألة الخلاف السياسي وباتت ليبيا معرضة لكارثة كبرى، مشددا على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء حالة السيلان والنهب والفساد والفوضى، ويجب التخلص من هذه العدمية.